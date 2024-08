Crollo di un seracco sul versante francese del massiccio del Monte Bianco | c’è un morto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’è unnell’incidente avvenuto suldeldel. Si registrano anche quattro feriti, di cui uno in urgenza assoluta e tre in situazione di urgenza relativa. Questo è il primo provvisorio bilancio del. Lo riferisce la prefettura dell’Alta Savoia. Sono stati 15 gli alpinisti coinvolti dal. L’incidente in montagna è avvenuto intorno alle 3 di oggi, nel settore del Mont Blanc du Tacul, a 4.100 metri di quota. Le operazioni dei soccorritori proseguono. Altre sette persone sono uscite indenni. L’alpinista deceduto è di nazionalità. Gli altri, secondo quanto riferiscono i media subalpini, dovrebbero essere di nazionalità svizzera, spagnola e. A lavoro una trentina di soccorritori impegnati, tra i quali i gendarmi del PGHM di Chamnonix, con l’elicottero Choucas 74, nuclei cinofili e vigili del fuoco del gruppo montagna.