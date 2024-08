Cecchino spara al chitarrista di una band rock metal per il volume della musica troppo alto La vittima | Pensavo mi avesse punto un calabrone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Doveva essere una serata die di grande festa, in realtà poteva trasformarsi in tragedia. Ladi, Burial of Babylon, il 28 luglio si stava esibendo nel cortile del castello di Berenguardo, in provincia di Pavia. D’un tratto il31enne Simone Maffei ha sentito che qualcosa lo aveva colpito. “Stavamo suonando il secondo brano – ha detto a Il Giorno – quando sono stato colpito come da una manata che mi ha spostato la spalla. Ho continuato a suonare all’inizio non mi ero reso conto che qualcuno mi avevato,a un grosso insetto”. I medici, presenti nel posto, lo hanno poi soccorso e portato all’ospedale, dove si sono accorti che il musicista era stato colpito da un pallino calibro 4.5, partito da una carabina ad aria compressa.