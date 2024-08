Troppo caldo nel Villaggio Olimpico | Ceccon dorme sul prato e diventa virale | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024)eccessivo, assenza di aria condizionata, le stanze delsono un inferno e gli atleti sono costretti a trovare alternative. Fra loro, anche Thomas, oro nei 100 dorso, che ha scelto di fare un riposino pomeridiano all’esterno: ilnel qualesdraiato su un asciugamano sulto ben presto. Il nuotatore azzurro è stato ripreso nel filmato dal canottiere arabo Husein Alireza che lo ha postato in una storia su Instagram che in breve ètasui social. Lo stesso, come anche altri nuotatori azzurri Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella si erano lamentati della mancanza di aria condizionata negli alloggi degli atleti al