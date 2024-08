Sinner | Mi ha spezzato il cuore non poter andare a Parigi era uno degli obiettivi principali della mia stagione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024) A due giorni dall’esordio nel Masters 1000 di Montreal Jannikha parlato a ‘Ubitennis’, commentando ovviamente anche il forfait per tonsillite ai Giochi olimpici: «Fisicamente sto molto molto meglio. Non ho toccato la racchetta per una settimana, ma ora va tutto bene. Non ero ancora in perfette condizioni quando sono partito da casa, ma mi sto sentendo meglio giorno dopo giorno». A marginecerimonia del sorteggio del tabellone principale. «La tonsillite è stata difficile da digerire, sono stato sotto antibiotici per quasi una settimana. Sono arrivato prima del solito qui in Canada, sono molto felice di tornare nel paese dove ho vinto il mio primo Masters1000. Io e il mio team cerchiamo di fare tutto nel migliore dei modi, provando ad essere pronti per ogni sfida che si presenta. Cercheremo di continuare ad essere così costanti come nell’ultimo anno».