Roma ruba a casa di una 83enne | ladro sorpreso dai nipoti della donna

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto- I CarabinieriStazioneCentocelle hanno arrestato in flagranza, un cittadino georgiano di 46 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di furto aggravato in abitazione. I militari, la scorsa notte sono intervenuti in via Walter Tobagi, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, per un furto presso l’abitazione di unana di 83 anni. A richiedere l’intervento sono stati idell’anziana, che al momento non era presente in, che avevanoil 46enne all’interno dell’appartamento con diversi oggetti in oro, sottratti alla nonna.