Pronto Soccorso scommessa vinta Avanti con il progetto accoglienza

(Di domenica 4 agosto 2024) L’ospedale di Circolo di Varese guarda al futuro e investe nella comunicazione. Alè stato attivato ilStewardship con l’intento di migliorare l’e il dialogo con gli utenti e i loro famigliari. Infatti, dalle segnalazioni dei cittadini sulè emerso chiaramente come una delle criticità maggiore da affrontare fosse quella relativa alla comunicazione tra i professionisti e i pazienti. "Non solo per una questione di frequenza - fa chiarezza iI direttore sanitario di Asst Sette Laghi, Adelina Salzillo - ma soprattutto per il fatto che una comunicazione “d’urgenza” come quella che spesso si registra in un reparto deputato appunto all’emergenza e urgenza inficia la corretta interpretazione da parte del paziente dei tempi e delle procedure, innescando un disagio evitabile invece con una maggiore chiarezza.