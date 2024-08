Parigi 2024 Vismara annuncia il ritiro dalla scherma | Non ho rimpianti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Federicohato via social la decisione di appendere la spada al chiodo a soli 27 anni: “Finisce così, con un quinto posto individuale ed a squadre, la mia Olimpiade e la mia carriera internazionale. Ho raggiunto il palcoscenico che sognavo da bambino nella mia cameretta, non ho raggiunto la medaglia con la quale volevo concludere la mia vita sportiva ma questo è lo sport e bisogna accettarne il verdetto“. Lo schermidore milanese ha aggiunto: “Sono arrivato qui non da predestinato, spesso ho perso, qualcosa ho vinto; mi sono stati messi i bastoni tra le ruote da persone che non avrebbero dovuto ma in silenzio con impegno e dedizione mi sono rialzato e sono riuscito ad arrivare a giocarmi le mie carte sul palcoscenico che volevo“.si è poi congedato: “Concludo la mia carriera senzaperché in ogni allenamento, giorno e gara ho sempre dato tutto me stesso.