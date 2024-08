Olimpiadi denuncia choc di Gregorio Paltrinieri | Come ci trattano

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 4 agosto 2024) Finale 1500 metri stile libero oggi, domenica 4 agosto, conche va a caccia di medaglia. Greg sta ottenendo dei risultati magnifici e, grazie al bronzo degli 800 metri, è diventato il primo nuotatore italiano capace di andare a medaglia per treconsecutive. Stasera cerca un’altra impresa alla Defense Arena. “Questo 14’42?56 é un gran tempo, sapevo che avrei dovuto tirare – ha spiegato in un’intervista- Se sarà il mio ultimo 1500 a un’Olimpiade? Potrebbe essere, ci pensavo questa mattina. É un’opportunità grossa, sto bene in questi giorni e sento di poter competere”.ha poi parlato della sua esperienza fuori dalla vasca, al di fuori dei giochi olimpici e hato tutto pubblicamente.