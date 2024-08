Navi veloci? Non sul Lario Aliscafi fermi da un mese | la rabbia di sindaci e turisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Colico (Lecco), 4 agosto 2024 – Sul lago di Como sbarcano quotidianamente figuracce internazionali. Le rotte deglidel servizio digazione pubblica non incrociano più sule, per attraversarlo da un ramo all’altro ci vogliono fino a quattro ore, invece che 45 minuti. Molti, specialmente stranieri, nonostante magari abbiano pagato in anticipo il biglietto, però non lo sanno: vengono “abbandonati“ su pontili, senza alternative, obbligati a pagarsi di tasca propria taxi boat, oppure a utilizzare lenti traghetti, ripiegare sui treni e riorganizzare i loro programmi.