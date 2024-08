Lenergy Pisa Beach Soccer in finale Scudetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 - A San Benedetto del Tronto ilBS si aggiudica la semidel Campionato di Serie A Puntocuore contro FVG BS e vola in, al termine di una bella partita e di una lunga giornata. Il pre-partita è infatti segnato la maltempo, che costringe la disputa delle semifinali maschili al posticipo, con la gara dei nerazzurri riprogrammata per le ore 19:00. Finalmente in campo, la squadra di Matteo Marrucci chiude in vantaggio il primo periodo grazie alla rete di un trascinante Barsotti, autore del secondo poker nell’arco di due giorni. L’FVG ribalta il parziale nel secondo tempo con Coppola e Hodel, ma il pareggio di Ott è immediato e Barsotti riporta in vantaggio ilcon due reti entro lo scadere.