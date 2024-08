Incidente sull’A1 un pullman turistico si ribalta vicino ad Arezzo | un morto e 15 feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Unsi èto sull’autostrada A1, all’altezza di Badia al Pino, in provincia di. Nell’, avvenuto questa mattina al km 360 in direzione Firenze, èun turista e ne sono rimastialtri 15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le persone dal mezzo, rimasto incastrato contro il guardrail. Sull’autobus viaggiavano almeno 30 turisti. Tutte le persone rimaste ferite sono state portate negli ospedali di, Siena e Valdarno, grazie all’ausilio di elicotteri, ambulanze e auto mediche. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un post su X ha comunicato di essere in contatto con il direttore generale della Asl Toscana Sud-Est, Antonio D’Urso, che sta coordinando il piano maxi emergenze del 118 di