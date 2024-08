Goldengas slitta il calendario Il mercato tiene banco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Attesa in casaSenigallia per i calendari di serie B Interregionale, dove i biancorossi sono rimasti l’unica formazione anconetana in seguito all’autoretrocessione della Stamura Ancona in serie C. Già per ieri il Comitato Regionale della Fip dell’Emilia Romagna, che in questa stagione gestisce il torneo, aveva preannunciato alle società l’invio di unprovvisorio, a cui poi i club avrebbero potuto proporre modifiche fino al 24 agosto, ma nulla si è visto: calendari comunque ormai imminenti e campionato che inizierà domenica 29 settembre con la prima delle 22 giornate del girone E, a 12 squadre. Nel raggruppamento ci sono formazioni marchigiane, ben sette (con la, Matelica, Civitanova, Recanati, Porto Recanati, Bramante Pesaro e Loreto Pesaro), oltre alle abruzzesi Teramo e Roseto, le emiliane Ozzano e Castel San Pietro e gli umbri del Val di Ceppo.