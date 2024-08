Futuro Javi Guerra c’è l’accordo tra i club | cosa manca per le firme

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 agosto 2024) Il Napoli deve rinforzare il suo centrocampo e nella lista di Giovanni Manna figura anche il nome dista succedendo Cajuste e Gaetano sarebbero pronti a lasciare il Napoli. E chiaramente, Antonio Conte avrà bisogno di rinforzi adeguati per il suo centrocampo. I titolari, come si evince dalle amichevoli, saranno Lobotka e Anguissa. Ma sarà necessario mantenere alto il livello della panchina. Tra gli obiettivi di mercato, fino a qualche settimana fa, c’era anche, centrocampista centrale del Valencia. Giovanissimo, classe 2001, dalroseo davanti a sé. Calciatore già nel giro della nazionale under 21 e seguitissimo anche dai migliorid’Europa. E in effetti, nelle ultime ore ci sarebbe stato un affondo decisivo da parte dell’Atletico Madrid, pronto a trattare direttamente con il calciatore.