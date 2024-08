Dalla Regione una legge per sostenere la ‘Toscana diffusa’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 4 agosto 2024) FIRENZE – Un sostegno alle aree più svantaggiate della Toscana: non più aree interne ma. Sarà unaa destinare risorse e opportunità a questi territori. Unache punta a dare organicità e una cornice normativa omogenea alle iniziative che lamette in campo per lo sviluppo e la valorizzazione dei luoghi della Toscana diffusa – che comprendono i territori di 172 Comuni – e per favorire il ripopolamento nelle zone dove i processi di abbandono sono più accentuati. L’attenzione è puntata soprattutto su quelle che nel Piano regionale di sviluppo sono state identificate come “aree della Toscana diffusa” con riferimento non solo ai piccoli centri, ma anche agli insediamenti rurali e lontani dagli abitati, ai borghi storici che hanno potenzialità di richiamo, alle aree montane e più isolate.