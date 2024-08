Cina | volume commercio estero di te’ in crescita nel primo semestre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) Guiyang, 04 ago – (Xinhua) – Ildeldel te’ nellacontinentale ha raggiunto 196.400 tonnellate nella prima meta’ del 2024 (H1), in aumento del 2,21% su base annua, secondo il Comitato dell’industria del te’ dell’Associazione cinese per la promozione della cooperazione agricola internazionale. Durante questo periodo, ildelle importazioni di te’ dellaha raggiunto 24.400 tonnellate, un aumento del 41,54%, mentre il valore delle importazioni di te’ ha raggiunto 72 milioni di dollari, indel 10,14% su base annua. I Paesi partner della Belt and Road sono stati i maggiori partner commerciali per il te’ nei primi sei mesi di quest’anno, con il lorodi te’ con lache ha raggiunto circa 168.400 tonnellate durante il periodo, secondo Wei You, segretario generale del comitato dell’industria del te’.