Attenzione ai contanti | qual è il limite giornaliero per non finire nel mirino del Fisco?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 4 agosto 2024)aiè ilper nonneldel? Sei mai rimasto con lo sguardo fisso al bancomat, chiedendoti se stai per incappare inche regola nascosta riguardo al prelievo di? O forse temi di essere osservato dall'occhio vigile dell'Agenzia delle Entrate mentre prelevi una somma consistente? Ti guidiamo attraverso le regole da seguire per restare nei confini della legge. I dubbi possono assalire chiunque quando si tratta di ritirare i propri soldi dal conto corrente. Fortunatamente, non ci sono limiti legali imposti ai prelievi didal proprio conto corrente, ma bisogna tener conto delle norme che riguardano l'uso del denaro contante e i limiti che le banche possono imporre sugli ATM.