Atalanta ai saluti con Hans Hateboer | sta per trasferirsi ai francesi del Rennes

(Di domenica 4 agosto 2024) Bergamo, 4 agosto 2024 - L’sta per salutare, la quarta bandiera nerazzurra dietro Toloi, De Roon e Djimsiti. Il 30enne esterno destro olandese sta peraidela titolo definitivo: affare in dirittura d’arrivo, tanto che il numero 33 non è stato neppure inserito tra i convocati per l’amichevole di oggi contro il Parma al Tardini alle 18 (diretta su Sportitalia). L’arrivo Classe 1994, 30 anni compiuti a gennaio,è arrivato a Bergamo nel gennaio 2017 dal Groningen, durante la prima stagione di Gasperini, e dal campionato successivo è stato titolare inamovibile a destra fino al gennaio 2021, quando una frattura al piede (a San Siro contro il Milan) lo ha costretto ad un lungo stop di quasi un anno.