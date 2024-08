?Dalla muffa all’olio tutte le cose che si possono pulire con la Coca Cola

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 4 agosto 2024) Buonissima da gustare con ghiaccio e limone, ma non solo, laè utilissima anche per le pulizie di casa al posto dei detersivi Laè una delle bevande maggiormente consumate nel mondo. Da accostamento classico nei menù dei fast food ad alternativa a tavola dell’acqua. Una certezza nelle case di quasi tutta la popolazione mondiale. Incontrare qualcuno che rifiuti un bicchiere diè raro, soprattutto se con qualche cubetto di ghiaccio e una fetta di limone quando le temperature si fanno più calde. Oltre a essere un drink apprezzatissimo, però, questa può essere utilizzata anche per altri scopi. L’elevata acidità della, infatti, la rende una soluzione pratica e poco costosa per rimuovere quello sporco che invade le nostre case. Laè utile anche per le pulizie (Pixabay) – Notizie.