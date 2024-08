Ultim’ora Inter accordo UFFICIALE | è arrivato l’annuncio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 agosto 2024)è giàe c’è stata anche la notadel club nerazzurro. Ecco di cosa parliamo I campioni d’Italia dell’– che come sappiamo da quasi tre mesi a questa parte sono passati ad Oaktree – hanno raggiunto un nuovocosì come nota pubblicata sul sito nerazzurro. Non parliamo di un calciatore, anche perché quella sarebbe una cosa davvero di dominio pubblico, ma di un nuovocommerciale con un nuovo sponsor. La dirigenza dell’(Lapresse) – Ilveggente.it“FCnazionale Milano e Dreame Technology, annunciano di aver siglato una partnership che vedrà l’azienda pioniera negli elettrodomestici innovativi diventare Official Partner del Club nerazzurro a partire dalla stagione 2024/25.