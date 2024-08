Napoli-Girona 0-2 prima sconfitta in amichevole per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Castel di Sangro (L’Aquila), 3 agosto 2024 - Dopo un poker di vittorie insenza aver mai incassato un gol, ilcade a Castel di Sangro contro il, che passa grazie alle reti, una per tempo, di Van De Beek e Villa. Nel mezzo notizie agrodolci per Conte, che registra l'infortunio alla caviglia di Mazzocchi, tutto da verificare, e qualche sbavatura difensiva di troppo, come l'incomprensione tra Meret e Anguissa che ha dato il via alla seratona degli spagnoli, trascinati dall'ex David Lopez. Tra tante novità c'è però una certezza dell'estate azzurra: l'esclusione di Osimhen, praticamente mai in campo nei test match, di fatto terminatidel debutto ufficiale della stagione, tra una settimana, quando ilsfiderà il Modena per i 32esimi di finale di Coppa Italia.