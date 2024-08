Malore per salta la serata a Gallipoli | Nota intensa ma sto meglio

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 3 agosto 2024) Di nuovo ricoverato in ospedale dopo l’incidente di metà luglio Il rapper Fedez ha avuto un altro spavento per la salute dopo essere stato ricoverato in ospedale a metà luglio. La sera di venerdì 2 agosto si è sentito male durante un volo per la Puglia per un evento. Dopo l’atterraggio, è stato immediatamente portato in ospedale. L’esibizione che avrebbe dovuto tenere al Praja nightclub diè stata annullata. Dichiarazione ufficiale del team di Fedez La notizia è stata condivisa dal suo staff tramite l’account Instagram di Fedez. Il messaggio recitava: “Purtroppo, durante il volo per, Federico non stava bene. È stato soccorso da un’ambulanza all’aeroporto e al momento è in attesa dei risultati dei test. Per questo motivo, non potrà partecipare all’evento programmato al Praja di. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente. Lo staff”.