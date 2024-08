LIVE Ciclismo Parigi 2024 in DIRETTA | 5 battistrada con 6 minuti di margine sul gruppo Fuga che non fa paura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:38 250 km al traguardo. Sono 5 iin, si tratta del ruandese Eric Manizabayo, dell’ugandese Charles Kagimu, del thailandese Thanakhan Chayasombat, dal marocchino Achraf Ed Dogmy e del mauritiano Christopher Rougier-Lagane. 11:34 Superata Còte de Gardes con il vantaggio dei fuggitivi che si assesta sui 5e 30. Tra circa 20 km la prossima asperità di giornata, ovvero Còte de Saint Germain en Laye (0.8 km al 5.9%). 11:30 Per il nordafricano problemi meccanici risolti con un pizzico di difficoltà. Ed Doghmy sta ora rientrando suldi testa che si appresta a tornare un quintetto. 11:28 Prima còte già fatale per Ed Doghmy, che si stacca immediatamente. Restano dunque in 4 davanti con 4disul. 11:24 Vantaggio dei fuggitivi che supera i trequando mancano 260 km all’arrivo.