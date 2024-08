Lacrime sul ring | Khelif vince ancora su Hamori VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 agosto 2024) AGI - Prosegue l'avventura della pugile Imanedopo l'incontro vinto contro Angela Carini, ritiratasi dopo 46 secondi: l'algerina ha battuto l'ungherese Anna Lucanei quarti di finale della categoria 66 kg, assicurandosi come minimo la medaglia di bronzo. La pugile algerina, da giorni al centro delle polemiche, è scesa dalin. La posizione del Cio Bach, rispettareIl Cio rappresentato dal presidente Thomas Bach, resta fermo sulla sua posizione: in realtà non c'è alcuna questione perché le due atlete (e Carini) sono donne e hanno meritato suldi essere in Francia.