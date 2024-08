Eliminare le bucce dal mosto significa castrare i grappoli d' uva

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) Contro la castrazione dei. Già la castrazione dei gatti mi piace poco, figuriamoci quella deid’uva. Che invece piace agli amici champagnomani secondo i quali attacco abitualmente lo champagne a base di uva bianca Chardonnay perché avrei meno argomenti contro lo champagne a base di uva nera Pinot E’ vero che alcuni champagne contengono una parte di Pinot. Ed è anche vero che il Pinot è vitigno migliore dello Chardonnay. Ma è altrettanto vero che prima di finire nelle bottiglie del famoso vino artificiale, di grande successo come altre cose contronatura, quest’uva viene regolarmente castrata. Privata della sua peculiarità. Povera uva nera costretta a snaturarsi, a rinunciare al suo colore per diventare bianca o, quando va bene, di un rosa pallidissimo, smorto. E’ come comprare un bel gatto maschio e privarlo degli attributi per renderlo placido.