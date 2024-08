De Cecco Parigi addio Bruno ai quarti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) C’è anche una pallavolo modenese di riflesso o di adozione che sta disputando le Olimpiadi, con risultati molto diversi e per certi versi agli antipodi. De. Partiamo dalle delusioni, quella del capitano dell’Argentina è la più cocente anche perché di fatto la sua selezione non è mai stata in corsa per la qualificazione aidi finale, perdendo nettamente tutti e tre gli incontri. Ieri l’opera al contrario si è completata con l’ultima disfatta contro la Germania, un 3-0 senza appello contro quella che è la vera sorpresa della competizione, la selezione tedesca condotta dal quarantenne Georg Grozer e che come direttore sportiva ha il corlese di adozione Christian Dunnes. Nessuna replica del bronzo di Tokyo, quindi, per De: sul palleggiatore di Modena Volley era anche circolata la voce di un ritiro dalla Nazionale, poi smentita. Per ora.ai