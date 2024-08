Varese incidente stradale tra un cinghiale e un motociclista | l’animale era sulla carreggiata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dumenza (), 2 agosto 2024 –ieri notteStrada Provinciale 6 in via per Dumenza, a causarlo un, ferito in modo serio undi 66 anni, sbalzato sull’asfalto dopo lo scontro. L’uomo, a bordo della sua moto, non ha potuto evitareche all’improvviso è comparso. Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri per i rilievi necessari e il personale del soccorso che ha trasportato ilin ospedale. Quanto accaduto mette nuovamente in evidenza i rischi legati alla presenza di cinghiali e altra fauna selvatica in uscita dai boschi sulle strade dell’alto Varesotto, che già in passato hanno causato incidenti.