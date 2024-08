Travolto e ucciso da treno merci al passaggio a livello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) CASTEGGIO (Pavia) Traffico ferroviario in tilt ieri mattina sulla linea Alessandria-Voghera-Piacenza. Poco dopo le 5,40 un giovane straniero è statoda unche viaggiava tra Casteggio e Voghera. Del giovane ancora non si conoscono le generalità e non si sa se l’investimento sia avvenuto per cause accidentali o come conseguenza di un gesto volontario. La Polfer sta indagando per capire che cosa sia accaduto. Tra le ipotesi ventilate da parte delle persone che vivono nella zona e che ogni giorno attraversano i binari, c’è anche la possibilità che le sbarre abbiano avuto un problema a tal punto da trarre in inganno il giovane straniero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso del ragazzo.