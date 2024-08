Tony Effe e Giulia De Lellis stanno insieme? Spuntano nuovi indizi sulla coppia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Comele cose traDe? Ladisseminasui socialDedavvero? E’ questo il grande dubbio dell’estate nel mondo del gossip, con laformata dall’influencer e dalla cantante, i due non si sbilanciano e i fan dunque vanno spesso a caccia diper scoprire comerealmente le cose tra loro. E nelle ultime ore i follower hanno scovato qualche curioso dettaglio, visto cheavrebbero frequentato la stessa palestra per una seduta di allenamento, come riportato da una segnalazione giunta a Deianira Marzano, l’esperta di gossip ha poi sottolineato come gli scatti siano stati postati a distanza l’uno dall’altro: “Pubblicate anche se con orari diversi, magari lei l’ha messa dopo per non destare curiosità” si legge nella storia Instagram.