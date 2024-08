Smashing Pumpkins | Aghori Mhori Mei è un ritorno alle origini

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) «Durante la stesura di questo nuovo album sono stato incuriosito dal noto assioma “non si può tornare a casa di nuovo”. Che, personalmente, ho trovato vero nella forma. Ma poi ho pensato: e se ci provassimo lo stesso? Non tanto per guardare al passato con sentimentalismo, ma piuttosto come mezzo per andare avanti. Per vedere se, nell’equilibrio di successi e fallimenti, il nostro modo di fare musica del 1990-1996 potesse ancora ispirare qualcosa di rivelatore». Parola di Billy Corgan, carismatico frontman degli, band di culto dell’alternative rock americano, che aveva annunciato due settimana fa l’uscita, a sorpresa, del nuovo albumMei, il tredicesimo della loro fortunata carriera (30 milioni di dischi venduti).