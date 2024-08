Pisa-Inter minutaggio in aumento | prima volta per tre – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’amichevoleservirà a Inzaghi, oltre a trovare nuove soluzioni per l’attacco, a dare minuti a chi è rientrato più tardi per gli impegni con le nazionali. Il Corriere dello Sport dà tre giocatori in più rispetto al Las Palmas. Ecco quali. RIENTRI CHE PROSEGUONO – Pernon si vedranno ancora Benjamin Pavard e Marcus Thuram. Tornati ieri alla Pinetina, è ancora presto per poteri impegnare in una partita seppur amichevole. Non partiranno stamattina (in aereo da Malpensa) direzione Toscana, ma Simone Inzaghi avrà lo stesso qualche novità dal Las Palmas. Questo nonostante l’assenza di Mehdi Taremi, il cui infortunio priverà l’di una soluzione offensiva sia per la partita di stasera asia per le prossime amichevoli (e si teme pure almeno per l’esordio in Serie A contro il Genoa).