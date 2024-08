Pisa-Inter la probabile formazione di Inzaghi Focus attacco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)sarà l’occasione per vedere uninedito senza Mehdi Taremi. Non solo, ci saranno graditi ritorni tra i primi undici in campo. Ladi questa sera. AL COMPLETO (O QUASI) – Simoneavrà per la prima volta a disposizioneamente i giocatori italiani dal primo minuto. Tutti inizieranno escluso Davide Frattesi, che entrerà a partita in corso per Nicolò Barella sul centro-destra. A centrocampo la novità numero uno è l’assenza di Piotr Zielinski, che comincia ad assaggiare la panchina al posto di Henrikh Mkhitaryan. Completerà il reparto Kristjan Asllani, anche se da dietro l’insidia Hakan Calhanoglu è incombente.sarà l’occasione di vedere anche qualche anomalia. NOVITÀ – L’sarà qualcosa di irripetibile nella stagione. Succederà solo oggi fortunatamente pere tutto dipende dall’infortunio muscolare di Mehdi Taremi.