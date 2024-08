Peter Stormare si aggiunge al cast di Until Dawn era anche nel gioco

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 2 agosto 2024)ed altri due giovani attori sono saliti a bordo deldi, il film che adatterà l’omonimo videogame. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, ildicontinua a crescere, e questa voltaattraverso un volto familiare per i tanti players del videogame in questione. Di fatto, l’attore svedeseha già prestato il suo volto – e la sua voce – per il ruolo del Dottor Hill, inquietante psichiatra che spesso appare in alcune sequenze. Gli altri due attori aggiunti alsono Maia Mitchell (After the Dark), Belmont Cameli (Bayside School). Nessun dettaglio sui ruoli è stato riferito al momento. Il film sarà diretto, come noto dal nostro ultimo aggiornamento, da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza.