Pescate incidente in moto | carabiniere 25enne sbalzato dalla sella per dieci metri è grave

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Lecco), 2 agosto 2024 – Undi 25 anni è ricoverato in prognosi riservata. Mentre era fuori dal servizio, giovedì sera è rimasto coinvolto in unin. Il militare era inalla sua Suzuki. E' finito addosso ad una Vw Golf, guidata da un 29enne impegnato in una inversione di marcia. Ilè statodiad una decina didi distanza. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce San Nicolò di Lecco. Era cosciente ma ha riportato diversi traumi. E' stato trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Non sembra sia in pericolo di vita, ma i medici che lo assistono al momento preferiscono per precauzione non sciogliere la prognosi.