Djokovic bacia il crocifisso | Sono molto preoccupato non so cosa dire Ore d' ansia per il serbo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lorenzo Musetti ha un appuntamento con la storia. Ai giochi olimpici di Parigi è arrivato in semifinale e contro il colosso Novakha la possibilità di guadagnare una finale che varrebbe una medaglia sicura. C'è speranza, anche perché nel finale del match contro Tsitsipas, Nole ha fatto un gesto preoccupante: ha estratto ildalla t-shirt, lo ha tenuto tra le dita e gli ha dato un bacio, mostrandolo al giornalista che lo ha intervistato intta. Tanta paura per il dolore al ginocchio destro, già operato per la lesione al menisco, che lo ha tormentato durante la partita contro il greco e lo ha fatto ripiombare in quel pomeriggio del Roland Garros contro Cerundolo, quando restò in campo e tenne duro, ma dovette poi ritirarsi dal torneo per le sue condizioni critiche.