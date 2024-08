Deadpool & Wolverine | record incredibile per il film ecco quanti F*** ci sono!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 2 agosto 2024)ha portato il Mercenario Chiacchierone nel Marvel Cinematic Universe quando il blockbuster è arrivato nelle sale la scorsa settimana – con grande enfasi sulla bocca. Il nuovo, il terzo del franchise die il primo capitolo diper il MCU, ha stabilito unper il numero di f*ck presenti nel. Hugh Jackman as/Logan in 20th Century Studios/Marvel Studios’. Photo by Jay Maidment. © 2024 20th Century Studios / © and 2024 MARVEL.Secondo il New York Post,ha accumulato 116 usi della parola con la f, il maggior numero presenti neidifino ad oggi.2, uscito nel 2018, ne contava solo 90. Il numero di f*ck diè superiore anche a quello di un precedenteincentrato su, Logan del 2017.