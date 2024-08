Crisi Moda CNA Campania Nord rilancia l’SOS del Nazionale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024), CNA, Santo: già aperto un confronto con Regionesu distretti, riduzione della pressione fiscale e accesso al credito “Ci attendiamo impegni e misure concrete dalla riunione del tavolo sullaconvocato dal Mimit il 6 agosto. Ladel settore si va aggravando e non è più tempo per pacche sulle spalle e promesse generiche”. È quanto ha dichiarato il Presidentedi CNA, Dario Costantini, parlando a margine di una iniziativa su Transizione 5.0 promossa dalla confederazione. “Il compartoè uno dei pilastri del Made in Italy – ha sottolineato Costantini – e per il bene del Paese non possiamo permetterci di non reagire alla profondache investe il settore. Molte imprese valuteranno se riaprire dopo le ferie”.