Castel Volturno | cade da balcone durante lavori domestici morto 72enne

(Di venerdì 2 agosto 2024) Caserta. Tragedia a, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita per un incidente domestico. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano stava effettuandodi manutenzione in casa sua, al secondo piano di un palazzo. Per ragioni ancora da chiarire, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri per i rilievi del caso.