Ballando con le Stelle spunta un altro nome nel cast

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milly Carlucci si destreggia tra i preparativi della prossima edizione dicon le. La conduttrice, infatti, sta reclutando quelli che saranno i personaggi che prenderanno parte al prossimodel programma televisivo in onda su Rai1. Unsi aggiunge alla lista.con letornerà in autunno e quest’anno si prevede una stagione ancora più lunga rispetto agli altri anni. D’nde, il programma di Milly Carlucci sta dando i suoi frutti, stagione dopo stagione. Quindi, non è poi così assurdo che i dirigenti Rai decidano di allargare la durata della messa in onda. Nel prossimoche animerà le nuove puntate anche una nota ex opinionista. Si inizia a formare il prossimodicon le, foto Ansa – VelvetGossipMilly Carlucci sta ricaricando le sue energie e si sta godendo l’estate.