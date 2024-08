Violenze sessuali e rapina i ricatti dei frati arrestati ad Afragola

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ad, in provincia di Napoli, una vicenda torbida di violenza e. Avrebbero costretto due uomini a subire abusi, minacciandoli di non aiutarli più economicamente e di far perdere loro il lavoro che svolgevano nelle chiese e luoghi di culto dove di volta in volta prestavano servizio. Si tratta di due religiosi, che sono stati: uno è l’ex parroco della Basilica di Sant’Antonio da Padova di, don Domenico Silvestro, l’altro è un frate di un convento della stessa zona, padre Nicola Gildi. Quando hanno avuto timore di essere denunciati, poi, padre Nicola avrebbe commissionato unaper nascondere le prove. Le due vittime, infatti, avevano mandato aiuna lettera tramite un legale, Carlo Grezio, e qui potrebbe essere scattato il timore di una denuncia.