Venezuelaancora scontro Maduro-Machado

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 agosto 2024) 10.10 Nicolasaccusa l'opposizione di avere "mani macchiate di sangue" per le manifestazioni contro la sua rielezione alla presidenza. "Non andranno mai al potere",ha aggiunto; poi ha ribadito di aver fatto ricorso alla Corte suprema. Intanto la leader dell'opposizionesu X: "Abbiamo chiesto al regime di accettare democraticamente la sconfitta,hanno scelto la repressione.Sta a noi far valere la verità.Mobilitiamoci" Control'Organizzazione Stati americani, che ne chiederà l'arresto.