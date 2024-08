The Last of Us recensione senza spoiler della serie in streaming su NowTV

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Theof Us è unachiacchieratissima. Tratta dall’omonimo e pluripremiato videogioco sviluppato da Naughty Dog e uscito nel 2013, a scommettere sull’adattamento televisivo è HBO, l’emittente statunitense che ancora una volta conferma la volontà di porsi come un leader di qualità del settore. Non è un caso che a essere coinvolti nella creazioneTV siano Craig Mazin, noto per aver ideato sempre per HBO l’acclamata miniChernobyl, e Neil Druckmann, uno dei più celebri sceneggiatori e direttori creativi nonché mente dietro la saga videoludica di Uncharted e proprio dei due videogiochi di Theof Us. Composta da nove episodi, è diventata in breve tempo come un apprezzato fenomeno globale. La trama di Theof Us La trama segue in maniera abbastanza fedele il racconto originale.