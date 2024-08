Si ribalta in auto fuori da Pianello Donna soccorsa con l’eliambulanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ieri, nel primo pomeriggio, unaresidente nella frazione di Cerreto di Cagli si èta con l’di cui era alla guida. L’incidente si è verificato lungo la strada comunale che dalla frazione disale verso Cerreto e il Monte Nerone. Ancora da accertare le cause delmento dell’, avvenuto appenadall’abitato di, nel primo tratto in salita della strada che conduce anche al Nerone. Subito allertati i soccorsi dalle prime persone che si trovavano nelle vicinanze dell’accaduto e che hanno aiutato la, poco dopo sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco di Cagli e un’ambulanza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Cagli, per i primi rilievi dopo l’incidente e successivamente è stato necessario anche l’intervento del