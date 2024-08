Rapina a colpi di casco a Santa Maria Novella denunciati due minorenni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024) FIRENZE –dida moto per un pacchetto di sigarette: fermati i presunti autori fuori dalla stazione di, 2. I due ragazzi di 15 e 16 anni di origine straniera, sulla base di quanto ricostruito dagli investigatori, dovranno ora rispondere dell’accusa diad un 30enne in strada. L’episodio in questione, avvenuto la notte a cavallo tra sabato 27 e domenica 28 luglio, sarebbe avvenuto poco dopo l’una di notte in via Alamanni dove la vittima, in quel momento a passeggio, sarebbe stata avvicinata e al contempo accerchiata proprio da una coppia di ragazzi di origine straniera. Uno di questi avrebbe cercato dire il malcapitato con unda motociclista, accompagnando il gesto con l’immediata richiesta di consegna di un pacchetto di sigarette.