Nuovo forfait pesantissimo | per Sinner è tutto deciso

(Di giovedì 1 agosto 2024), quindi persembra essere già. Il tennista azzurro pronto a riprendersi la scena Le polemiche non sono mancate. Un eufemismo dire in questo modo visto quello che si è scatenato subito dopo la rinuncia ufficiale dialle Olimpiadi di Parigi per una tonsillite. Ma il tennista azzurro è già partito verso gli Stati Uniti per allenarsi al meglio e prepararsi in questo modo ai prossimo tornei.(Lapresse) – Ilveggente.itQuello imminente è il Master 1000 di Montreal, in Canada. Dove, salvo clamorosi colpi di scena che all’orizzonte non ci sono, dovrebbe partecipare. E c’è una grossa novità: la rinuncia di Novak Djokovic che al momento è impegnato alle Olimpiadi. Il serbo, che non è che stia benissimo, non parteciperà al torneo di una settimana e quindi non potrà in nessun modo difendere il titolo.