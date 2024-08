Milan Rafael Leao | diventerò papà di due gemelli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’attaccante del, a sorpresa, ha annunciato che a novembre diventeràdi due gemelli. Ecco le sue parole E’ undiverso, quello che è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport negli Stati Uniti. Un Rafa più maturo e cresciuto, che sembra più concentrato sul campo e sui propri obiettivi di vita. L’attaccante portoghese, infatti, ha affermato che a novembre diventerà per la prima voltadi due gemelli. Un passo importante della vita del numero 10 del. Rafa si è detto cresciuto e molto affascinato dall’idea di diventare. Ecco che allora a novembre il portoghese farà un grande passo extra-campo. Queste le sue parole:tra poco,di due gemelli. Dovrebbero nascere a novembre. Sono sicuro che sarà un’esperienza molto carina, a me i bambini piacciono.