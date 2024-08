Leao | in attesa di due gemelli pronto a una stagione straordinaria

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Milano – Rafael, talentuoso attaccante del Milan, ha recentemente annunciato una notizia emozionante: diventerà presto padre di due. Questa notizia non solo ha sorpreso i tifosi rossoneri, ma ha anche aggiunto un ulteriore motivo di entusiasmo per la nuovacalcistica. Rafaeldiventerà padre di due: l’annuncio (Credits: ANSA) – VelvetMagUn nuovo capitolo nella vita diDurante un’intervista,ha condiviso la sua felicità per la futura paternità, rivelando che inasceranno a novembre e si chiameranno Rodrigo e Tiago. Il giocatore ha sottolineato quanto questa nuova responsabilità lo stia motivando a migliorarsi sia come calciatore che come persona. “Diventare padre è un sogno che si avvera.