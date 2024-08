La Basilicata potrebbe chiedere di abrogare l’autonomia differenziata Ma non è scontato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Ad aprile 2024 Vito Bardi venne confermato Governatore della Regione. A rendere possibile il bis, oltre al supporto dei partiti della precedente tornata elettorale del 2019 ossia FdI, Lega e FI, si sono aggiunti Italia Viva, che ha eletto come consigliere Mario Polese, e Azione, che nella declinazione lucana si chiama Marcello Pittella, attuale presidente del consiglio regionale, e Nicola Morea, consigliere. La maggioranza può quindi contare su 13 consiglieri: il governatore Bardi, i due di Azione, Polese di Italia Viva, due per la Lega Tataranno e Fanelli, quattro per FdI, tre di Forza Italia.