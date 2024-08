Incendio a Roma coinvolta Patrizia Pellegrino | C’è la polizia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024) Personaggi Tv.era tra gli sfollati che ieri pomeriggio, a causa di undivampato in zona Monte Mario a, hanno dovuto evacuare per ragioni di sicurezza le proprie abitazioni. La showgirl ha documentato la situazione attraverso alcune stories pubblicate su Instagram. (Continua) Leggi anche: Verissimo,parla della sua malattia: “È stato difficile” Leggi anche: Enormein Italia, autostrada chiusa e stop al traffico: cos’è successo Chi èha debuttato a 15 anni nel mondo del cinema nel film “Onore e guapparia” di Tiziano Longo. In televisione, invece, ha debuttato su TRM Televisione Radio del Mezzogiorno di Matera come valletta nella trasmissione “Scoprifuoco”, condotta dal Dj Gigi Marziali.