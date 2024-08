Il Cio difende Imane Khelif | Squalificata dai Mondiali senza un giusto processo fu vittima di una decisione arbitraria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Ogni persona ha il diritto di praticare sportdiscriminazioni“. Comincia così il lungo comunicato con cui il Comitato olimpico internazionale (Cio) prende ufficialmente posizione sul caso di. Il Ciola pugile algerina, che ha vinto il suo match di boxe contro Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurra ha scelto di ritirarsi dopo pochi secondi. La premier Giorgia Meloni, così come tutta la destra italiana, ha rilanciato le sue accuse: “Non era un match ad armi pari”. Secondo loro la pugile algerina non avrebbe dovuto partecipare ai Giochi. Secondo le regole del Cio invece sì:– per quello che sappiamo – è un’atleta intersex e iperandrogina. Ovvero, una donna con una eccessiva produzione di ormoni maschili (androgeni), in particolare di testosterone.