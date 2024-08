Gudmundsson-Inter non decolla | la Serie A chiama contatti in corso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il nome diresta fra quelli in corsa per l’, ma non così concreto. L’attaccante può lasciare il Genoa e restare inA: c’è una richiesta in arrivo ai rossoblù. CESSIONE IN VISTA – Albertda tempo è un uomo mercato, con l’sempre fra le squadreessate. Ma a oggi, giovedì 1 agosto, nessuno ha affondato il colpo. Il motivo è presto detto: la questione giudiziaria con l’accusa di molestie sessuali in patria, che rischia di portarlo in carcere. Il Genoa sta ugualmente provando a piazzarlo, ben consapevole che può tranquillamente tenerlo e vedere cosa succede con il giudizio dall’Islanda., più che l’circola un’altra ipotesi TENTATIVO DI ACQUISTO – La notizia di stamattina è che la Fiorentina ci sta pensando in maniera concreta. Si sta parlando di cessione di Nicolas Gonzalez, con Atalanta e Juventus su di lui.